Клинтон рассказал о дружбе с Бушем-старшим

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дружба с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим была одним из лучших подарков в жизни, эти отношения навсегда останутся в памяти, заявил 42-й американский президент Билл Клинтон.

Джордж Буш-старший скончался в ночь на субботу.

"Я выражаю глубокую благодарность за каждую минуту, проведенную с президентом Бушем. В моей памяти навсегда останется наша дружба, которая была одним из лучших подарков в моей жизни", — говорится в совместном заявлении Билла и Хиллари Клинтон, опубликованном на сайте Clinton Foundation.

Билл Клинтон также подчеркнул, что Буш-старший никогда не прекращал служить своей стране и всегда проявлял великодушие и выдающиеся лидерские качества.

"Он никогда не прекращал служить отечеству. Я видел это вблизи, когда работал с ним над ликвидацией последствий цунами в Азии и здесь, дома, после урагана Катрина. Он всегда проявлял выдающиеся лидерские качества и великодушие", — отмечается в заявлении супругов Клинтон.

"Хиллари и я скорбим в связи с кончиной президента Джорджа Буша… Наши сердца и молитвы с Джорджем, Джебом, Нейлом, Марвин, Доро, их семьями и всем поколением Бушей", — говорится в заявлении.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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