В ГД прокомментировали новые ограничительные меры Киева против журналистов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Решение Киева о запрете въезда на территорию Крыма и Донбасса иностранным журналистам принято себе на потеху и на практике ни к чему не приведёт, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

В пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения.

"Крым является территорией России и запрещать туда кому-либо въезд по меньшей мере странно. Говорить об адекватности нынешних киевских властей просто не приходится. Придумывают себе на потеху какие- то запреты, которые на практике не будут означать ничего", — сказал РИА Новости Ревенко.

Парламентарий подчеркнул, что украинская власть действует хаотично и непоследовательно.

Ранее украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, украинские силовики заявили, что въезд на территорию ДНР и ЛНР закрыт для иностранных граждан за исключением представителей Красного Креста, ООН и ОБСЕ.

Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.