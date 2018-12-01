Российская диаспора в США хочет сохранить русское название парка на Гавайях

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Российская диаспора в США начала кампанию, направленную на сохранение русской части названия государственного исторического парка Russian Fort Elizabeth, расположенного на месте бывшей Елизаветинской крепости на Гавайском острове Кауаи, сообщила РИА Новости президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник.

"Эта крепость была построена Российско-американской компанией в 1817 году. Однако группа гавайцев хочет полностью исключить слова "Елизаветинская крепость" (Russian Fort Elizabeth — ред.) из названия… По их словам, крепость построили только гавайцы, а не русские", — сказала Сабельник.

Конгресс русских американцев и Российский центр в Нью-Йорке написали несколько открытых писем за сохранение исторического названия, а группа активистов создала соответствующую петицию, добавила Сабельник.

В настоящий момент исторический памятник также носит неофициальное гавайское название Па'ула'ула, и по словам Сабельник, российская диаспора готова идти на компромиссы и согласиться на добавление гавайского названия.

Парковая служба Гавайев рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании. По словам Сабельник, сохранение русского названия имеет историческую значимость, ведь Елизаветинская крепость — последняя оставшаяся крепость из трех фортификаций, построенных Российско-американской компанией на Гавайях.