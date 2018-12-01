Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашукджи и Йемен

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стороны обсудили конфликт в Йемене и расследование смерти журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил госдеп в пятницу.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с министром иностранных дел Саудовской Аравии аль-Джубейром в Буэнос-Айресе в рамках саммита G20. Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов, включая предстоящие переговоры, связанные с конфликтом в Йемене, а также важность достижения прогресса в расследовании смерти Джамаля Хашукджи", — говорится в заявлении госдепа.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.