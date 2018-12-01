Госдеп поздравил Зурабишвили с победой на выборах в Грузии

Саломе Зурабишвили во время выборов президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси

Саломе Зурабишвили во время выборов президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Госдеп поздравляет Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, но разделяет озабоченность ОБСЕ из-за ряда нарушений в ходе голосования, говорится в заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты поздравляют Саломе Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

"Мы приветствуем оценку Миссии ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за выборами о том, что президентская гонка в Грузии была конкурентоспособной и что кандидаты могли беспрепятственно проводить кампанию. Мы также разделяем озабоченность миссии и других международных и национальных наблюдателей в отношении случаев злоупотребления государственными ресурсами в части незаконной агитации и по другим вопросам. Эти действия не согласуются с приверженностью Грузии к проведению справедливых и прозрачных выборов, и мы настоятельно призываем власти Грузии устранить недостатки, указанные ОБСЕ / БДИПЧ и другими наблюдателями", — продолжает Науэрт.

ЦИК Грузии в четверг опубликовал данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней: независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набирает 59,52% голосов, Григол Вашадзе — 40,48%.