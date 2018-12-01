В Камеруне займутся реинтеграцией боевиков "Боко Харам" в общество

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Камеруна Пол Бийа сообщил в своем Twitter-аккаунте о создании специального комитета, направленного на разоружение вооруженных сепаратистов и боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" и обеспечение их реинтеграции в общество.

"Комитет будет ответственен за организацию, контроль и управление процессами разоружения, демобилизации и реинтеграции в северо-западном и юго-западном регионах бывших боевиков-членов "Боко Харам" и других вооруженных группировок, готовых положительно отреагировать на призыв главы государства сложить оружие", — говорится в опубликованном в Twitter указе.

В частности, как уточняется в документе, комитету предстоит собирать, а впоследствии и уничтожать все имеющееся у боевиков оружие, создавать временные лагеря для проживания, проводить необходимое обучение, чтобы бывшие члены группировок могли вернуться к обычной жизни, и предоставлять возможности для обеспечения заработка.

Радикальная исламистская группировка "Боко Харам" действует в Нигерии, выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.