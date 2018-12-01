МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Студент из Манчестера арестован в Египте по подозрению в шпионаже из-за фото на своем телефоне, где на заднем плане был запечатлен египетский военный вертолет, сообщило в пятницу издание Independent со ссылкой на семью арестованного.

По словам членов семьи 19-летнего Мухаммада Абулказема, он летел из Ливии, куда переехал год назад из Великобритании, в Египет. 21 ноября во время посадки его самолета в аэропорту египетского города Александрия он сделал фото, на которое попал взлетающий военный вертолет.

Сообщается, что молодой человек был допрошен после того, как египетские власти обнаружили фото на его телефоне. Он предстал перед судом по обвинению в "сборе информации о военном объекте". Его друг, который летел вместе с ним из Ливии, также был арестован.

В пятницу семья Абдулказема узнала, что он находится под стражей без какого-либо юридического представительства. Они не получили детальной информации об обвинении и о том, как долго будет длиться судебный процесс.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило изданию, что Абдулказем был арестован, и сотрудники оказывают помощь его семье. "Мы пытаемся получить больше информации от египетских властей после ареста британского гражданина в Александрии, а также разрешение на консульский доступ", — рассказал представитель МИД Великобритании.