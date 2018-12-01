Премьер Испании выступил на G20 за реформирование ВТО

МАДРИД, 1 дек – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес, выступая на саммите "Большой двадцати", который проходит в Буэнос-Айресе, поддержал реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).
Испания формально не является членом "двадцатки", однако участвует в саммите как постоянная приглашенная страна.
Как сообщает правительство Испании, глава кабинета поддержал реформу и модернизацию ВТО и заявил о необходимости укрепить международную финансовую систему, чтобы "построить систему глобальной безопасности, которая противостояла бы новым возможным кризисам". "Необходим адекватно финансируемый МВФ, который был основой обеспечения финансовой, экономической и социальной стабильности для наших стран", — добавил Санчес.
Кроме того, в качестве приоритетов он назвал развитие "справедливой, современной и эффективной" налоговой системы, а также борьбу с уклонением от уплаты налогов.
Санчес также призвал к созданию механизма регулирования криптоактивов на мировом уровне с целью "защиты потребителей, инвесторов, обеспечения целостности рынка, кибербезопасности, а также борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма", говорится в сообщении правительства.
Во время рабочего завтрака испанский премьер призвал мировых лидеров обратить внимание на проблему неравенства полов, поскольку реальное равенство мужчин и женщин, по его выражению, "самый мощный инструмент для создания роста и возможностей". "Экономическое, политическое и социальное расширение прав и возможностей женщин — это не только вопрос справедливости для 50% человечества, но и источник экономического роста и процветания", — сказал Санчес, призвав остальных лидеров работать совместно, чтобы эта тема стала одной из центральных в повестке "Большой двадцатки".
Он также заявил о необходимости работать над улучшением качества условий занятости.
На полях саммита глава испанского правительства встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри.