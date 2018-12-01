Школы в Анкоридже на Аляске закрыли до вторника

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Все школы в Анкоридже на Аляске, где в пятницу произошло мощное землетрясения, будут закрыты в понедельник и вторник, больницы работают в штатном режиме, пишет газета Anchorage Daily News со ссылкой на сообщение местных властей.

Кроме того, шесть школ были эвакуированы во время землетрясения. Остальные продолжали работать. Однако власти рекомендовали жителям забрать детей из школ, если они считают, что это достаточно безопасно.

Позднее было принято решение закрыть все школы.

Медицинские учреждения города работают в штатном режиме, однако было принято решение об отмене хирургических операций. "Все три больницы Анкориджа… открыты и принимают пациентов. Все плановые операции на сегодня отменяются", — говорится в заявлении министерства здравоохранения и социального обеспечения штата.

Мощное землетрясение произошло в пятницу на Аляске, власти выясняют размер ущерба и наличие пострадавших. Полиция сообщила о трех пожарах, которые уже удалось локализовать. Об утечках газа и обрыве линий электропередачи данных пока нет. Аэропорт Анкориджа ненадолго останавливался, но он уже открыт, хотя многие рейсы задерживаются.