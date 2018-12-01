Следователь по делу о беспорядках в Ереване 2008 года судится с начальством

ЕРЕВАН, 1 дек — РИА Новости. Руководитель следственной группы по делу о беспорядках в Ереване 2008 года Ваан Арутюнян, объявленный в розыск по подозрению в фальсификации документов, подал в суд на главу спецследственной службы Сасуна Хачатряна, требуя опровергнуть обвинения в свой адрес, об этом сообщается на портале судебной информации datalex.am.

Ранее в специальной следственной службе заявили, что Арутюнян, на посту ее старшего следователя по особо важным делам и руководителя следственной группы по делу 1-2 марта 2008 года, организовал с помощью отдельных следователей и сотрудников полиции, в том числе эксперта, фальсификацию документов. Позже эти обвинения подтвердил Хачатрян.

"В суд города Еревана поступил иск Ваагна Арутюняна против Сасуна Хачатряна с требованием обязать ответчика опровергнуть клеветнический текст", — говорится в сообщении. Рассмотрение иска поручено судье Айарпи Заргарян.

Согласно материалам дела, опубликованным специальной следственной службой, Арутюнян установил, что военные участвовали в столкновениях между демонстрантами и полицией и применяли огнестрельное оружие, но "руководствуясь групповыми интересами, не предпринял никаких шагов для выявления обстоятельств совершенных убийств и сфальсифицировал обнаруженные на месте происшествия вещественные доказательства". В частности в службе заявляют о подмене 1 тысячи гильз, в которой, согласно материалам дела, участвовал проводивший экспертизу эксперт полиции.

Ранее специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 2008 года. Через день он был арестован на два месяца, но апелляционный суд отменил это решение, сославшись на неприкосновенность бывшего президента. Позднее кассационный суд вернул дело в апелляционный суд на доследование.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения были предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который объявлен в межгосударственный розыск, и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в вооруженных силах Армении. Хачатуров был освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.