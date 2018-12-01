Антиглобалисты в Аргентине предложили не платить МВФ и выгнать "двадцатку"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Участники митинга антиглобалистов в Буэнос-Айресе призвали не выплачивать долги по кредиту МВФ и призвали выгнать "двадцатку" из страны.

"Буэнос-Айрес стал местом проведения встречи "двадцатки" — стран, входящих в частный клуб капиталистических держав", — сказала выступившая на митинге активист Нора Моралес де Кортиньяс. "Мы осуждаем соглашательство президента (Аргентины Маурисио) Макри с политикой "двадцатки" за соглашение с МВФ, которое означает для страны выплату нелегитимного долга, который невозможно выплатить в принципе", — сказала она.

По ее словам, это приведет к "вечной политике ограничений в экономике", что означает снижение зарплат и пенсий и прекращение переговоров об их индексации. "Мы выражаем неприятие соглашению с МВФ и настаиваем на отказе от выплат по внешнему долгу", — сказала она.

"Протестуем против присутствия в нашей стране Трампа и других империалистических лидеров, транснациональных компаний, МВФ, Всемирного банка и заявляем: "Двадцатка — вон!", — завершила выступление Кортиньяс, что было встречено одобрительными криками участников митинга.

Активистка стала единственным оратором на митинге антиглобалистов, который завершил их шествие по городу. Марш прошел без каких-либо серьезных происшествий. Кортиньяс возглавляет организацию "Матери Майской площади — крыло основателей", которая объединяет матерей аргентинцев, пропавших без вести в период диктатуры. Всего организацией марша занимались более ста небольших профсоюзных и политических объединений.

Для обеспечения безопасности во время марша местные власти задействовали более 2 тысяч сотрудников силовых служб, которые блокировали все прилегающие улицы.