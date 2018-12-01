Работу нефтепровода на Аляске остановлили из-за землетрясения

ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Работа Трансаляскинского нефтепровода (ТАНП) приостановлена в связи с землетрясением на Аляске, говорится в сообщении компании-оператора Alyeska Pipeline Service Company.

"ТАНП остановлен в 8.34 после землетрясения … На этот момент сообщений о пострадавших или повреждениях нет – система была остановлена в качестве меры предосторожности. Команды отправлены для проведения осмотра и оценки системы на предмет возможных повреждений", — сказано в Twitter компании.

Трансаляскинский нефтепровод доставляет нефть от месторождения Прадхо-Бей в порт Валдиз. Его протяженность с севера на юг составляет 1288 километров.