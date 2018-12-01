Ушаков: инициатива о встрече Путина и Трампа должна идти от США

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Инициатива проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как и прежде, должна идти с американской стороны, заявил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Естественно, так и раньше была их инициатива. И парижскую встречу мы согласовали по их инициативе, перенесли потом из-за просьбы Франции, и в Буэнос-Айресе мы договаривались провести обмен мнениями именно по инициативе американцев", — сказал он, отвечая на вопрос, должна ли теперь новая встреча быть инициирована американской стороной.