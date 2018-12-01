БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил РИА Новости, что ему пока трудно предположить, когда может состояться полноценная встреча главы российского государства с президентом США Дональдом Трампом.

"Жалко, что этот контакт переносится на неопределённое время. И когда он может быть — теперь даже трудно предположить. Мне трудно предположить, поскольку я не вижу впереди, в ближайшие месяцы, международного форума, где они могли бы встретиться и провести такую встречу. Может быть, появится возможность провести отдельный контакт, я не знаю", — сказал он.