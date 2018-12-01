Россия ждет, когда созреют условия для изменения решения Трампа о контактах

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Россия — терпеливая страна, и ждет, когда созреют необходимые условия для изменения решения президента США Дональда Трампа о контактах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы, наверное, достаточно терпеливая страна, и мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия инициировать контакт с главой США.