Пентагон рассказал, когда военные покинут границу с Мексикой

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 27 октября 2018

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 27 октября 2018

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Военные США останутся на границе с Мексикой до конца января 2019 года для помощи сотрудникам пограничной и миграционной служб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

"Сегодня министерство внутренней безопасности подало запрос о помощи в министерство обороны, чтобы продлить их поддержку до 31 января 2019 года", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, поддержка сотрудников МВБ со стороны военных будет обеспечиваться "в соответствии с текущей угрозой, характером миссии и оперативными потребностями управления таможенной и пограничной защиты".

Ранее власти США заявляли, что готовы направить на границу с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами до 15 тысяч военнослужащих, однако сейчас там находится примерно половина от этого числа.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались около 6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Таможенно-пограничная служба США (CBP) начнет рассматривать заявления прибывших в Тихуану членов каравана мигрантов на предоставление убежища через 5-8 недель, сообщил РИА Новости в среду представитель службы.