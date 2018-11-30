Трамп пообещал помочь жителям Аляски после землетрясения

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям Аляски, пострадавшим от землетрясения.
"Замечательным жителям Аляски. По вам сильно ударило большое (землетрясение). Пожалуйста, слушайте распоряжения прекрасно тренированных профессионалов, которые находятся там, чтобы помогать вам. Ваше федеральное правительство не поскупится никакими расходами", — написал Трамп в Twitter из Буэнос-Айреса, где он находится на саммите G20.
Инфраструктура Анкориджа повреждена в результате землетрясения магнитудой 7,2, сообщила местная полиция. О пострадавших данных нет. Режим ЧП объявлен на Аляске после землетрясения, сообщил в Twitter губернатор штата Билл Уокер.
По его словам, на одной из военных баз создан центр реагирования, который оценивает мощность остаточных толчков и состояние дорог, мостов и зданий.