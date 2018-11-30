Трамп пообещал помочь жителям Аляски после землетрясения

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям Аляски, пострадавшим от землетрясения.

На Аляске в пятницу произошла серия подземных толчков. По разным оценкам, магнитуда составляла от 6,6 до 7,2. В крупнейшем городе штата Анкоридже, неподалеку от которого происходили наиболее мощные толчки, полиция сообщила о ряде перекрытых дорог и улиц.

"Замечательным жителям Аляски. По вам сильно ударило большое (землетрясение). Пожалуйста, слушайте распоряжения прекрасно тренированных профессионалов, которые находятся там, чтобы помогать вам. Ваше федеральное правительство не поскупится никакими расходами", — написал Трамп в Twitter из Буэнос-Айреса, где он находится на саммите G20.

Инфраструктура Анкориджа повреждена в результате землетрясения магнитудой 7,2, сообщила местная полиция. О пострадавших данных нет. Режим ЧП объявлен на Аляске после землетрясения, сообщил в Twitter губернатор штата Билл Уокер.

По его словам, на одной из военных баз создан центр реагирования, который оценивает мощность остаточных толчков и состояние дорог, мостов и зданий.