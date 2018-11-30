Путин и Макрон встретились "на полях" саммита G20

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, говорится на сайте Кремля.

Как отметил французский лидер, он рад возможности провести переговоры с российским президентом. По словам Макрона, сторонам есть что обсудить и над чем совместно работать.

"В частности, это касается ситуации в Сирии, мы видели, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация изменилась", — сказал французский президент.

Путин и Макрон также затронули инцидент в Керченском проливе. Кроме того, французский лидер добавил, что хотел бы обсудить с Путиным выполнение Минских соглашений, вопросы кибербезопасности, а также общий уровень архитектуры безопасности в Европе.

В свою очередь Путин тепло поприветствовал своего коллегу, еще раз вспомнив свой визит в Париж 11 ноября, когда президент России принял участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Глава государства также предложил французскому президенту поговорить о развитии двусторонних отношений.

"В прошлом году товарооборот вырос на 16,5% и в этом году такой же темп роста", — подчеркнул Путин.

Президент России принимает участие в саммите G20 в Аргентине. Ранее Путин уже выступил на встрече глав государств-участников БРИКС и кратко пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.