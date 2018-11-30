Орешкин рассказал, когда на саммите G20 обсудят санкции и торговые войны

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Санкции и торговые войны будут обсуждаться на втором пленарном заседании "Большой двадцатки" в Аргентине в пятницу, ожидается оживлённая дискуссия, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Основная сессия сегодняшнего дня — это вторая, которая будет чуть позже. Посвящена она как раз будет мировой торговле. Здесь как раз должна развернуться самая оживлённая дискуссия… по вопросам торговых войн, санкций — все это будет сейчас обсуждаться", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах саммита G20.