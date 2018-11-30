Лидеры БРИКС выступают за отмену любых односторонних мер, заявил Орешкин

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в своем заявлении по итогам встречи в Аргентине будут предлагать модернизировать ВТО, а также выступают за отмену любых односторонних мер, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Лидеры БРИКС будут предлагать модернизировать те инструменты, которые есть — это ВТО, его нужно развивать. Главный принцип, что ВТО останется единственной площадкой, способной устанавливать глобальные тенденции развития торговли и любые односторонние действия — это напрямую сказано в заявлении (лидеров БРИКС —ред.), — негативно влияют на развитие глобальной ситуации, глобальной обстановки и они должны быть отменены", — сказал Орешкин.

Он отметил, что работа над заявлением БРИКС во многом вырабатывалась Россией совместно с Китаем.

"Мы активно работали последние несколько недель, чтобы убедить других коллег в правильности таких формулировок… Нам это удалось сделать. В целом, еще раз повторюсь, это единая позиция БРИКС", — добавил министр.