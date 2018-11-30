Орешкин усомнился, что G20 останется без итогового заявления

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя – РИА Новости. Вряд ли саммит "Большой двадцатки" останется без итогового заявления, но при этом компромисс в сфере торговли тоже, скорее всего, найден не будет, заявил журналистам в пятницу глава минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Мы видели, что недавно такая позиция сложилась на саммите АСЕАН, где были непримиримые позиции. Я думаю, вряд ли, что "двадцатка" останется без заключительного заявления, но, скорее всего, те формулировки, которые там будут применены, они будут носить очень общий и рамочный характер. Вряд ли какой-то большой компромисс на этой "двадцатке" будет найден", — сказал Орешкин.