Лукашенко пожаловался на белорусских производителей льна

МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Модернизация производства льна в Белоруссии – правильное решение, заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Оршанского льнокомбината. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
"Казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому", – возмутился Александр Лукашенко.
По его мнению, ткани, сделанные из короткого льняного волокна просто прекрасные.
После чего не замедлил поделиться эмоциями от положения дел в льняной отрасли. "Главное мое впечатление пока сегодня – безобразные мы люди. Любить надо свою страну. И любовь должна выражаться не в болтовне и словах, а в делах", – уверен Александр Лукашенко.
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