Лукашенко пожаловался на белорусских производителей льна

МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Модернизация производства льна в Белоруссии – правильное решение, заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Оршанского льнокомбината. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По его словам, в мире по-прежнему ценят продукцию изо льна, и спрос на нее только возрастает. Сейчас, как отметил глава государства, количество производителей уменьшается, что говорит о правильности решения о модернизации Оршанского льнокомбината.

"Казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому", – возмутился Александр Лукашенко.

По его мнению, ткани, сделанные из короткого льняного волокна просто прекрасные.

"Но это всего 30-35% он (руководитель предприятия – Sputnik) переработал. А остальные 65-70% где? Упаковал, куда-то отправил, что-то сам сделал. Сегодня 60-70% короткого льноволокна не дают того дохода, той эффективности и прибыли, которую мы могли бы иметь", – посетовал на бесхозяйственность глава государства.

После чего не замедлил поделиться эмоциями от положения дел в льняной отрасли. "Главное мое впечатление пока сегодня – безобразные мы люди. Любить надо свою страну. И любовь должна выражаться не в болтовне и словах, а в делах", – уверен Александр Лукашенко.

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