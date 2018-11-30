Забаррикадировавшиеся черногорские оппозиционеры рассказали о планах

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Оппозиционный лидер Милан Кнежевич и его соратники по "Демократическому фронту" (ДФ) Черногории, забаррикадированные в здании парламента страны, планируют остаться там до понедельника, когда ожидают решения суда об отмене меры ареста, заявил Кнежевич РИА Новости.
Кнежевич забаррикадировался в Скупщине (парламенте) страны с однопартийцами и заявил РИА Новости по телефону, что добровольно не сдастся полиции, но готов вести переговоры о мирном разрешении ситуации с парламентским руководством. Адвокаты оппозиционеров днем обжаловали постановление об аресте.
Оппозиционная партия "Настоящая Черногория" в пятницу обвинила президента Мило Джукановича и премьера Душко Марковича в приказе арестовать оппозиционеров. Другое оппозиционное движение — Социалистическая народная партия (СНП) Черногории — назвало арест Медоевича "неевропейским и недемократическим беззаконием".