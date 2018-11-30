Забаррикадировавшиеся черногорские оппозиционеры рассказали о планах

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Оппозиционный лидер Милан Кнежевич и его соратники по "Демократическому фронту" (ДФ) Черногории, забаррикадированные в здании парламента страны, планируют остаться там до понедельника, когда ожидают решения суда об отмене меры ареста, заявил Кнежевич РИА Новости.

Высший суд в Подгорице ранее постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Небойшу Медоевича и Кнежевича, так как оба отказывались давать показания по делу о даче взятки специальному прокурору Миливое Катничу. Медоевича полиция рано утром в пятницу доставила в тюрьму.

Кнежевич забаррикадировался в Скупщине (парламенте) страны с однопартийцами и заявил РИА Новости по телефону, что добровольно не сдастся полиции, но готов вести переговоры о мирном разрешении ситуации с парламентским руководством. Адвокаты оппозиционеров днем обжаловали постановление об аресте.

"Есть неофициальная информация, согласно которой мы ожидаем, что апелляционный суд, которому мы подали жалобу, вынесет решение в течение 48 часов, в понедельник. До понедельника мы останемся в здании Скупщины вместе с коллегами", — сообщил Кнежевич агентству.

Оппозиционная партия "Настоящая Черногория" в пятницу обвинила президента Мило Джукановича и премьера Душко Марковича в приказе арестовать оппозиционеров. Другое оппозиционное движение — Социалистическая народная партия (СНП) Черногории — назвало арест Медоевича "неевропейским и недемократическим беззаконием".