Глава МИД Южной Осетии прокомментировал слова Зурабишвили о России

ЦХИНВАЛ, 30 ноя – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев прокомментировал слова нового президента Грузии Саломе Зурабишвили, отметившей, что сейчас не время для диалога с Россией.

Медоев отметил, что заявление Зурабишвили было вполне ожидаемым.

"С первых минут избрания послан громкий сигнал как для западных друзей, так и для России. Этот сигнал пригоден и для внутреннего потребления. Спонсорам мегабюджетного проекта – "демократические выборы в Грузии" – это заявление также возможно облегчит бремя понесенных расходов", — цитирует его слова Sputnik Южная Осетия.

Министр отметил, что новому президенту Грузии придется одновременно клеймить "оккупантов" и им же продавать свои товары и услуги.

Глава МИД выразил мнение, что в Грузии оккупирован не народ, а правительство.

"Похоже, что в Грузии все же оккупирована власть, причем любая, начиная с 1992 года. И это состояние передается от одной политической элиты к другой "демократическим путем", — заключил министр.

Зурабишвили в интервью Би-би-си усомнилась в возможности сотрудничества с Россией из-за ее действий в отношении Украины и Грузии. Она отметила, что ее страна занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры в лице Европы и США начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Тбилиси не останется в стороне.

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