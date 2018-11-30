Число пострадавших на границе сектора Газа палестинцев достигло 28 человек

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (561)

Столкновения на пляже вдоль морской границы Сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Столкновения на пляже вдоль морской границы Сектора Газа и Израиля. Архивное фото

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Число палестинцев, получивших ранения в результате столкновения с вооруженными силами Израиля в ходе протестов, возросло до 28, сообщает министерство здравоохранения Палестины. Ранее сообщалось о 13 пострадавших, включая члена пресс-группы.

"Двадцать восемь различных ранений (получено — ред.) от израильских оккупационных сил, включая члена пресс-группы, в 36-ю пятницу (протестов — ред.)", — говорится в заявлении.

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции — так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными.