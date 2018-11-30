В молдавском парламенте пригрозили Додону отставкой

КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Председатель молдавского парламента Андриан Канду пригрозил президенту Игорю Додону, что депутаты могут инициировать его отставку, обвинив при этом главу государства в нарушении конституции.
"По информации из администрации президента, глава государства отказывается одобрить повторно утвержденные депутатами законы. Сообщаю, что при совершении действий, которые нарушают нормы конституции, президент может быть отправлен в отставку", — заявил Канду на заседании парламента.
Он попросил юридическую комиссию законодательного органа подготовить к следующим заседаниям информационную ноту о том, как проходит процедура отставки президента. "С учетом, что Додон в пятый раз нарушает конституцию, я считаю его незаконным президентом… Поздравить граждан с Новым годом может исполняющий обязанности президента", — добавил Канду.
Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.
Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.