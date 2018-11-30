В молдавском парламенте пригрозили Додону отставкой

КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Председатель молдавского парламента Андриан Канду пригрозил президенту Игорю Додону, что депутаты могут инициировать его отставку, обвинив при этом главу государства в нарушении конституции.

Додон в пятницу опубликовал обращение к народу, связанное с завершением мандата парламента нынешнего созыва. В нем президент негативно отозвался о работе депутатов и призвал граждан сделать выводы перед выборами в законодательный орган. Мандат парламента истекает 30 ноября. Но местное законодательство предусматривает, что депутаты продолжат исполнять свои полномочия до законного созыва нового состава парламента.

"По информации из администрации президента, глава государства отказывается одобрить повторно утвержденные депутатами законы. Сообщаю, что при совершении действий, которые нарушают нормы конституции, президент может быть отправлен в отставку", — заявил Канду на заседании парламента.

Он попросил юридическую комиссию законодательного органа подготовить к следующим заседаниям информационную ноту о том, как проходит процедура отставки президента. "С учетом, что Додон в пятый раз нарушает конституцию, я считаю его незаконным президентом… Поздравить граждан с Новым годом может исполняющий обязанности президента", — добавил Канду.

Согласно законодательству Молдавии, президент может быть отстранен от должности, если нарушит конституцию. Предложение об отстранении его от должности должны выдвинуть минимум 33 депутата. Для отставки президента необходимы голоса двух третей парламентариев, то есть 67 голосов. Президента Додона поддерживает Партия социалистов, у нее в парламенте 24 места из 101.

Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.

Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.