Трамп отказался от встречи с Путиным из-за Украины, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера мешает отношениям США и РФ, хотя встреча лидеров двух стран отменена не из-за него, а из-за Украины, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Фейковая охота на русских ведьм, которая, надеюсь, уже приближается к концу, идет очень хорошо. К сожалению, оно (расследование Мюллера — ред.), вероятно, действительно подрывает наши отношения с Россией. Тем не менее, причина отмены встречи — Украина. Надеемся, этот вопрос будет разрешен вскоре, чтобы могли начаться продуктивные разговоры", — сказала Сандерс на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил планировавшуюся на саммите G20 встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сославшись на ситуацию вокруг Керченского пролива, где Россия задержала три украинских судна за нарушение российской морской границы. Американские СМИ предположили, что причиной отмены встречи могло быть "российское" расследование спецпрокурора Мюллера. Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.