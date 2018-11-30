Трамп отказался от встречи с Путиным из-за Украины, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера мешает отношениям США и РФ, хотя встреча лидеров двух стран отменена не из-за него, а из-за Украины, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил планировавшуюся на саммите G20 встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сославшись на ситуацию вокруг Керченского пролива, где Россия задержала три украинских судна за нарушение российской морской границы. Американские СМИ предположили, что причиной отмены встречи могло быть "российское" расследование спецпрокурора Мюллера. Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.