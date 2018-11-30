В ЛНР заявили, что запрещенное оружие ВСУ остается у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил в пятницу, что запрещенное минскими соглашениями вооружение украинских силовиков остается у линии соприкосновения в Донбассе.
"Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ. По имеющейся у нас информации, большинство этого вооружения используется подразделениями ВСУ при обстрелах территории нашей республики", — добавил Филипоненко.