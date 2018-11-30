Тринадцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Тринадцать палестинцев получили ранения в результате столкновения с вооруженными силами Израиля в ходе протестов под общим названием "Великий марш возвращения", сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины. Инцидент произошел в пятницу. Отмечается, что пострадал член пресс-группы, другие подробности не приводятся.

"Тринадцать различных ранений (получено — ред.) от израильских оккупационных сил, включая члена пресс-группы, в 36-ю пятницу "Великого марша возвращения" на востоке сектора Газа", — говорится в заявлении.

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции — так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными.