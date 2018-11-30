В Минобороны назвали причину турбулентности в мировой политике

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Турбулентный характер военно-политической ситуации в мире обусловлен стремлением США и их союзников к безраздельному глобальному доминированию, заявил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Современная военно-политическая ситуация в мире сохраняет сложный и турбулентный характер. Мы наблюдаем формирование полицентричной модели мироустройства, образование новых центров экономического и политического влияния, обострение соперничества между государствами", — сказал Фомин журналистам в пятницу.

При этом, отметил он, "глобальные и региональные процессы приобретают все менее предсказуемый характер, сопровождаются попытками трансформировать общепризнанные нормы и пересмотреть принципы международного права".

"В первую очередь это обусловлено стремлением США и их союзников к безраздельному глобальному доминированию с демонстрацией пренебрежения принципами равной и неделимой международной безопасности", — заявил Фомин.

Он также добавил, что "происходит экспансия идей экстремизма и радикального ислама, что способствует формированию условий для создания террористических организаций и расширению масштабов их деятельности как в пределах отдельного государства, так и на территории целого региона".

"Сохраняется опасность бесконтрольного распространения вообще, и оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий, в частности. Указанные условия определяют характер и содержание угроз национальной безопасности России на сегодняшний день и обозримую перспективу", — сказал замминистра.