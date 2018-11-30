МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети обратили внимание на ошибку в одной из статей газеты The Wall Street Journal, в которой президента России назвали "Владимиром Трампом".

"Президентом России является Владимир Путин. В предыдущей версии статьи он был по ошибке назван Владимиром Трампом", — гласило добавленное в статью позднее редакционное исправление. Многим пользователям неточность показалась забавной.

"Спасибо, исправлять не нужно", — написал пользователь @HoffToTheTouch.

"Кажется, это называется "оговорка по Фрейду", — отметил @Alanwchilds.

Кое-кто заподозрил газету в том, что неточность была допущена специально.

"Преднамеренная случайность", — высказался @kagekini.

В пятницу в Буэнос-Айресе пройдет саммит G20. Запланированная встреча Трампа и Путина была в четверг отменена по инициативе американской стороны.