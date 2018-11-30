Жительницу ЛНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жительницу ЛНР к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщила в пятницу пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ).

"По материалам уголовного дела, которое расследовалось следственным отделом министерства государственной безопасности, военный суд ЛНР приговорил Горбулич Татьяну Николаевну к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, Горбулич в 2016 году работала поваром на различных военных объектах в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Там она была завербована сотрудником СБ Украины. По заданиям куратора женщина занималась сбором военных сведений и иной информации на территории ЛНР. "Агент СБУ была задержана МГБ с поличным при передаче денежных средств оперативному сотруднику за предоставление сведений о личном составе министерства", — добавили в МГБ.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.