ВСУ выпустили по ЛНР более 540 мин за неделю, заявили в республике

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 34 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 540 мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 34 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 540 мин и снарядов", — заявил Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе 11 населенных пунктов и в районе КПП "Станица Луганская".

Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая режим тишины, и соблюдают минские договоренности". "В случае обострения обстановки, Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно в интересах защиты своих граждан", — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.