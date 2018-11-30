В ЛНР за месяц сбили три беспилотника украинских силовиков

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Три беспилотных летательных аппарата сбили в ноябре в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"Всего за истекший месяц подразделениями ПВО были сбиты три вражеских беспилотных летательных аппарата", — рассказал представитель оборонного ведомства.

Он напомнил, что на текущей неделе силы ПВО ЛНР сбили беспилотник "Фантом-3", который направлялся с направления населенного пункта Крымское. По данным Народной милиции, украинские силовики активизировали воздушную разведку вблизи линии боевого соприкосновения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.