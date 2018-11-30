В ЛНР за месяц сбили три беспилотника украинских силовиков

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Три беспилотных летательных аппарата сбили в ноябре в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
Он напомнил, что на текущей неделе силы ПВО ЛНР сбили беспилотник "Фантом-3", который направлялся с направления населенного пункта Крымское. По данным Народной милиции, украинские силовики активизировали воздушную разведку вблизи линии боевого соприкосновения.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.