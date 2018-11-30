Эксперт по антитеррору предупредил о росте активности неонацистов в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Бывший сотрудник французских спецслужб, бельгийский эксперт по антитеррору Клод Монике заявил о росте активности и подстрекательства к насилию со стороны неонацистов в Евросоюзе.

"Есть очень большая обеспокоенность в отношении крайне правых, поскольку наблюдается рост, возрождение неонацистских экстремистских движений и подстрекательства к насилию. У этих движений отмечена тенденция к вооружению, стремление легальным или незаконным путем приобрести оружие для своих боевиков", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTL.

По словам Монике, "в условиях нынешнего кризиса и в условиях, среди прочего, кризиса в области иммиграции и роста самобытности по всей Европе это тревожное явление".