Путин призвал ослаблять санкции в ответ на шаги КНДР по разоружению

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Санкционный режим в отношении КНДР должен постепенно ослабляться в ответ на шаги этой страны по разоружению, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо, что наметились подвижки в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, однако ультимативные требования односторонних уступок от Пхеньяна могут привести к срыву достигнутых договорённостей, поэтому важно, чтобы в ответ на шаги КНДР по разоружению постепенно ослаблялся и санкционный режим в отношении этой страны", — сказал российский президент, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20.