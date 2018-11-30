В ДНР два человека погибли за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Два человека погибли и один был ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 23 по 29 ноября 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получил один гражданский мужчина… погибли двое военнослужащих", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 304 человека, погибли 154. Всего с начала конфликта на территории ДНР погиб 4721 человек, в том числе 81 ребенок.