Неизвестные два года прослушивали телефоны главной прокуратуры Македонии

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Неизвестные в течение последних двух лет прослушивали и записывали все разговоры, которые велись по проводной телефонной связи в центральном здании прокуратуры в Скопье, сообщил в пятницу журналистам главный прокурор Македонии Любомир Йовески.

"Телефонные разговоры записывались с 30 сентября 2016 года до сегодняшнего дня", — сказал он.

Йовески отметил, что узел связи в здании, где располагаются Республиканская прокуратура, Основная прокуратура и Высшая прокуратура, был поставлен перед заселением в 2013 году, и предстоит расследование, было ли оборудование для прослушивания встроено в систему изначально или установлено позже. Но доподлинно известно, что слежение велось не снаружи, а изнутри объекта — запись разговоров велась на два жестких диска, находившихся в помещении с телефонной станцией.

Йовески не уточнил, откуда прокурорам стало известно о прослушивании. Он пояснил, что будет проведено расследование, выносил ли кто-либо записанные разговоры за пределы прокуратуры и использовалась ли полученная информация в корыстных целях.

Сотрудники прокуратуры используют стационарные телефоны для обмена служебными сведениями, для внутренних переговоров и для разговоров с другими учреждениями. Через эту связь также осуществляются контакты со свидетелями, поэтому есть опасность, что потенциальные злоумышленники, располагавшие прослушанной информацией, могли оказывать на них давление.