Лавров прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Москва будет ждать следующего случая для проведения встречи президентов РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина, но "насильно мил не будешь", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об отмене президентом Трампом встречи с Путиным на G20 в Аргентине.

"Не мне оценивать поведение президентов. Исхожу из того, что в свойственном ему стиле Трамп написал твит, из которого весь мир узнал эту новость. Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь", — сказал Лавров в эфире телеканала Россия-24.

"Если внутренняя ситуация президенту США и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешает нормально развивать отношения с президентом России, в пользу чего многократно высказывался, то, наверное, будем ждать нового случая", — добавил министр.

Планировавшаяся на субботу встреча Путина с Трампом отменена американской стороной. В четверг стало известно, что Трамп принял это решение после разговора с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Как указывал Песков, отмена этой встречи означает, что у Путина будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита.