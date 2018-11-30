Путин и глава Аргентины обсудят российские инвестиции в сфере транспорта

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри на саммите G20 обсудят расширение российских инвестиций на аргентинском рынке, заявил РИА Новости министр иностранных дел Хорхе Фори, особо отметив их важность в железнодорожном секторе и сфере портовых перевозок страны.

"Мы ведем работу над договоренностями в коммерческой сфере, которые для Аргентины очень важны, потому что они относятся к инвестициям в сфере услуг, оказываемых государством: в железнодорожной сфере, в сфере портовых перевозок", — сказал министр в кулуарах встречи G20, отвечая на вопрос о повестке дня предстоящей встречи лидеров двух стран.

По его словам, стороны намерены "продолжить работу, с тем чтобы было больше других возможностей для инвестиций на аргентинском рынке".

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Макри пройдут 1 декабря.