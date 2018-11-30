Путин и глава Аргентины обсудят российские инвестиции в сфере транспорта

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри на саммите G20 обсудят расширение российских инвестиций на аргентинском рынке, заявил РИА Новости министр иностранных дел Хорхе Фори, особо отметив их важность в железнодорожном секторе и сфере портовых перевозок страны.
По его словам, стороны намерены "продолжить работу, с тем чтобы было больше других возможностей для инвестиций на аргентинском рынке".
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Макри пройдут 1 декабря.
В отличие от президента Франции и премьера Испании Путин не испытывает дефицита во встречающих, провожающих и сопровождающих pic.twitter.com/6Q0Rxq9pnH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 ноября 2018 г.