Слуцкий раскритиковал реакцию Запада на инцидент в Черном море

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе не тянет на волну того мирового возмущения, которая искусственно возросла в последние несколько дней перед саммитом G20 в Буэнос-Айресе, это подлый и деструктивный прием, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы ожидали, что перед G20 осуждение инцидента в Керченском проливе достигнет вселенских масштабов. Это видно и по принятой резолюции сената США, где суть событий перевернута с ног на голову, и по требованиям премьера Великобритании Мэй о введении новых санкций. Мы сталкиваемся с очередной провокацией, сравнимой с "делом Скрипалей", цель которой все та же — максимальная деформация образа России в мире накануне крупнейшего международного саммита", — сказал Слуцкий журналистам.
Политик отметил, что подобная "формула" уже была апробирована и в Солсбери, и в Сирии, когда российские "стратегические друзья" брали "абсолютно вывихнутую, сфабрикованную ими же самими ситуацию, а затем раздували ее на два или три порядка и использовали, чтобы поставить на стране или человеке негативное клеймо и сделать их нерукопожатными в международном пространстве".
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.