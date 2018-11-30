Слуцкий раскритиковал реакцию Запада на инцидент в Черном море

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе не тянет на волну того мирового возмущения, которая искусственно возросла в последние несколько дней перед саммитом G20 в Буэнос-Айресе, это подлый и деструктивный прием, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сенат США принял резолюцию с осуждением действий РФ в Керченском проливе, где за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна. По данным издания Hill, резолюция была принята единогласно без поименного голосования, она не имеет обязывающего характера для исполнительной власти США. Британский премьер Тереза Мэй в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20, призвала Россию "освободить корабли и моряков" и в связи с этим заявила о приверженности Лондона санкционному давлению на РФ, передает агентство Рейтер.

"Мы ожидали, что перед G20 осуждение инцидента в Керченском проливе достигнет вселенских масштабов. Это видно и по принятой резолюции сената США, где суть событий перевернута с ног на голову, и по требованиям премьера Великобритании Мэй о введении новых санкций. Мы сталкиваемся с очередной провокацией, сравнимой с "делом Скрипалей", цель которой все та же — максимальная деформация образа России в мире накануне крупнейшего международного саммита", — сказал Слуцкий журналистам.

Политик отметил, что подобная "формула" уже была апробирована и в Солсбери, и в Сирии, когда российские "стратегические друзья" брали "абсолютно вывихнутую, сфабрикованную ими же самими ситуацию, а затем раздували ее на два или три порядка и использовали, чтобы поставить на стране или человеке негативное клеймо и сделать их нерукопожатными в международном пространстве".

"Все это абсолютно необоснованно и недостойно. Инцидент в Керченском проливе даже на один процент не тянет на волну того мирового возмущения, которая искусственно возросла в последние несколько дней перед G20 в Буэнос-Айресе. Это явно подлый и деструктивный прием, особенно с учетом, что вина Украины в нарушении территориальных вод России даже не берётся в расчёт и не осуждается", — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>





