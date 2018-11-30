В Брюсселе идут столкновения полиции и демонстрантов

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Противостояние полиции и "жёлтых жилетов" — участников несанкционированной акции протеста, недовольных ростом цен на топливо — возобновилось в центре Брюсселя, столкновения происходят поблизости от здания российского постпредства, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящий момент движение на перекрестке, соединяющем улицы Режан и Луа, где расположены дипломатические представительства ряда стран, полностью блокировано демонстрантами.

Полиция периодически применяет водомёты, чтобы сдержать толпу. Участники акции бросают в полицейских петарды.

Движение "желтые жилеты" получило название по обязательному атрибуту водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первые масштабные протесты "желтых жилетов" против повышения налогов и цен на бензин начались во Франции 17 ноября и практически сразу же перекинулись на территорию Бельгии. В отличие от масштабных акций во Франции, где движение против роста цен поддержало более 100 тысяч человек, первые акции в Бельгии были немногочисленны, но после число участников начало расти.

Участники протестов в Бельгии блокируют ряд дорог из-за недовольства ростом цен на топливо, уже были отмечены столкновения и случаи вандализма. Наиболее острая ситуация сложилась в провинции Льеж, где не прекращаются протесты у нефтебазы в Вандре.

Доля акцизов и НДС в стоимости дизтоплива в Бельгии составляет 55,5%, по этому показателю королевство занимает четвертое месте среди стран-членов Евросоюза.