Путин заявил о негативном влиянии санкций на международное сотрудничество

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Порочная практика односторонних санкций и недобросовестная конкуренция "разрывает ткань" мировой экономики, оказывая негативное влияние на международное сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный равноправный межгосударственный диалог. Распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права", — заявил Путин, выступая в пятницу на встрече лидеров стран БРИКС "на полях" саммита G20.

Все это, продолжил он, "оказывает крайне негативный эффект на атмосферу сотрудничества на международной арене, приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики".

"Странам БРИКС следует и далее вместе активно выступать в пользу формирования справедливой и полноправной системы международных отношений. Именно коллективные действия, основанные на взаимном уважении и учете интересов, востребованы для решения острых проблем, стоящих перед мировым сообществом", — сказал российский президент.