Миронов призвал дать жесткий ответ на ограничение въезда россиян на Украину

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Москва должна дать жесткий асимметричный ответ на решение украинских властей ограничить въезд на территорию страны мужчин из России, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Миллионы граждан Украины из всех регионов страны работают и зарабатывают в России. Сегодня они в шоке: что будет с их семьями, если наша страна ответит симметрично. Я думаю, делать это ни в коем случае не следует", — отметил политик.

По его мнению, ответ должен быть асимметричным.

"Не против граждан Украины, к которым мы испытываем братские чувства, а против тех конкретных деятелей, которые в равной степени являются врагами российского и украинского народов, пытаясь выстроить между нами новую "берлинскую стену". Пусть вспомнят о судьбе той стены… И с жестким точечным ответом нельзя медлить, чтобы чувство безнаказанности не привело киевских авантюристов к новым опасным безумствам", — цитирует Миронова пресс-служба фракции.

Граждане России с понедельника начали получать от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из Киева. По состоянию на четверг число граждан РФ, которые получили отказ во въезде в аэропортах Украины, составляло 94. В пятницу украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.