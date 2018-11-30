В Брюсселе полицейский спецназ разогнал акцию протеста "желтых жилетов"

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. 30 ноября 2018

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. 30 ноября 2018

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Полицейский спецназ разогнал участников несанкционированной акции протеста желтых жилетов, недовольных ростом цен на топливо, которые блокировали движение на одном из центральных перекрестков Брюсселя, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники полиции в спецэкипировке при поддержке водометов и конного подразделения выстроились колонной и рассеяли толпу.

Протесты "жёлтых жилетов" в Брюсселе продолжаются. Движение в одном из кварталов в центре города полностью перекрыто. Полиция применяет водомёты. pic.twitter.com/GvPAWm1ljm — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 ноября 2018 г.

При этом участники акции перевернули один и подожгли другой полицейский автомобили. Столкновения произошли в двух остановках метро от комплекса зданий Еврокомиссии и Совета ЕС.

На улице в районе американского и российского постпредств был замечен вооруженный винтовками военный патруль.

Участники протеста рассеялись по улицам европейского квартала, полиция пытается отследить их перемещение при помощи вертолета. Буквально через 15 минут после разгона толпы на том же перекрестке снова начали собираться протестующие.

Отмечены акты вандализма, в некоторых местах повалены дорожные знаки, разобрана брусчатка.