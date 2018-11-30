Эксперт рассказал, кто мог санкционировать арест Вышинского

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского был санкционирован высшим руководством Украины, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Ранее сам Вышинский в интервью порталу Украина.ру заявил, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины. По его словам, обвинения "абсурдны, факты подобраны манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права". Он также заявил, что чувствует себя нормально.

"Кирилл Вышинский прав, потому что его арест могло санкционировать только высшее политическое руководство Украины. Политическое руководство Украины доказывает свою "патриотичность" и стремление к борьбе со "страной-агрессором" (Россией – ред.)", — сказал Безпалько РИА Новости.

По его словам, арест журналиста — это один из тех немногих политических сценариев, доступных для нынешнего политического руководства Украины, в частности, для президента Петра Порошенко. "Ему доступны только конфликтные сценарии с Россией, один из которых включает арест Кирилла Вышинского", — добавил Безпально.

Эксперт отметил, что сейчас на Украине задерживается масса людей по политическим мотивам, в том числе, журналисты. "Конечно, я считаю, что сейчас на Украине происходит преследование по политическим мотивам. Часто ими являются коллеги Кирилла Вышинского, такие как (Руслан) Коцаба, (Василий) Муравицкий. Все это является, с моей точки зрения, преследованием по политическим мотивам, по принципу нелояльности", — добавил Безпалько.

Эксперт также отметил, что в преддверии президентских выборов Порошенко просто зачищает медийное пространство для того, чтобы на Украине "не осталось даже каких-либо оппонентов той идеологии, которой принадлежит сам Порошенко".

При этом Безпально полагает, что против российских журналистов на Украине ведется кампания и в будущем возможны новые задержания. "Да, конечно. Я думаю, что в принципе против российских журналистов ведется кампания. Сюда будет включаться весь инструментарий, включая задержания, разного рода провокации, возможно, будут использовать праворадикалов. Думаю, что все методы, которые будут доступны, будут использоваться", — добавил эксперт.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".