Эксперт оценил готовность ОБСЕ защищать Вышинского

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Европейские институты, в том числе ОБСЕ, готовы защищать руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского лишь в той степени, в какой этого захочет Киев, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Ранее сам Вышинский в интервью порталу Украина.ру заявил, что в СИЗО, в котором он содержится, и до него были заключенные по "политическим статьям".

Отвечая на вопрос о том, приобретает ли преследование по политическим мотивам на Украине массовый характер, Жарихин заявил, что в этом нет ничего удивительного. "А чего удивительного? Достаточно почитать их скорректированный уголовный кодекс", — сказал он.

"Там есть статьи за сепаратизм, за невыполнение закона о декоммунизации, за измену родине, которые применяются достаточно расширенно, и под это подводят просто людей, которые имеют собственное мнение. А что такое преследование людей за собственное мнение? Это и есть политическое преследование, это содержание в тюрьме по политическим мотивам", — сказал Жарихин.

"Необязательно ссылаться на задержание того же Вышинского, все сказано в их уголовном кодексе – там есть политические статьи", — добавил он.

По мнению политолога, у ОБСЕ и других европейских институтов, занимающихся защитой прав человека, недостаточно желания для того, чтобы освободить Вышинского.

Отвечая на вопрос о том, почему призыв представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к украинским властям освободить журналиста не возымел эффекта, эксперт сказал, что пирина – в отсутствии желания. "Потому что желания у них такого нет. Потому что они считают, что политическая целесообразность — а для них поддержка нынешней украинской власти, настроенной антироссийски, является политически целесообразной — важнее провозглашаемых принципов, которых они сами не очень придерживаются", — отметил он.

"Доброе слово хорошо, но лучше — доброе слово и кольт. Можно не только высказать недовольство действиями Киева, но, например, присовокупить какие-то санкции. Это (заявления представителей ОБСЕ – ред.) чисто декларативно, чтобы отметиться, а не для того, чтобы реально повлиять на позицию украинской стороны", — считает Жарихин.

"Ведь, например, ОБСЕ может обратиться к странам-членам организации с просьбой оказать давление на Киев. А у них рычаги для давления очень большие, например очередной транш экономической помощи задержать. ОБСЕ не заинтересована в том, чтобы защищать права журналистов на Украине до такой степени, чтобы вызвать недовольство украинских властей. Произнести "ай-яй-яй, нехорошо" они могут. Но больше они делать не хотят и не будут", — заключил политолог.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".