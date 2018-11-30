Защита оппозиционных лидеров Черногории обжаловала их арест

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Защита лидеров оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) Черногории Небойши Медоевича и Милана Кнежевича подала апелляцию на постановление Высшего суда в Подгорице об аресте политиков, сообщил один из адвокатов Дражен Медоевич.

Ранее Высший суд в Подгорице постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Медоевича и Кнежевича, так как оба отказывались давать показания по делу о даче взятки специальному прокурору Миливое Катничу. Медоевича полиция рано утром в пятницу доставила в тюрьму.

Кнежевич забаррикадировался в Скупщине (парламенте) страны с однопартийцами и заявил РИА Новости по телефону, что добровольно не сдастся полиции, но готов вести переговоры о мирном разрешении ситуации с парламентским руководством. Адвокаты оппозиционеров днем обжаловали постановление об аресте.

"Первый раз в истории Черногорского правосудия происходит, чтобы таким способом, с грубым нарушением закона, с компрометирующим правовым насилием политических деятелей помещают в тюрьму", — заявил журналистам перед зданием Высшего суда адвокат оппозиционеров Дражен Медоевич, трансляцию вел портал Vijesti.

"Он (Небойша Медоевич – ред.) грубо доставлен в отделение тюрьмы для краткосрочных наказаний. Мы подали жалобы. Деятели системы правосудия тем самым поставили себя в компрометирующее положение", — отметил юрист.

Оппозиционная партия "Настоящая Черногория" в пятницу обвинила президента Мило Джукановича и премьера Душко Марковича в приказе арестовать оппозиционеров. Другое оппозиционное движение – Социалистическая народная партия (СНП) Черногории назвала арест Медоевича "неевропейским и недемократическим беззаконием".