Грузинская оппозиция не планирует революцию, заявил Вашадзе

ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Проигравший президентские выборы в Грузии Григол Вашадзе заявил, что объединённая оппозиция "Сила в единстве", от которой он баллотировался, не планирует революцию или переворот в стране.

ЦИК Грузии в четверг опубликовал данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней: независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набирает 59,52% голосов, Вашадзе — 40,48%.

Вашадзе на встрече со своими сторонниками вновь заявил, что не признает итоги выборов. Он призвал провести в воскресенье акцию в центре Тбилиси и требовать назначения внеочередных парламентских выборов.

"Мы не планируем никакой революции, переворотов и противостояний. Мы планируем сделать то, на что дает право законодательство",- заявил Вашадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

Вашадзе ранее заявлял, что в случае победы на выборах помилует экс-преидента Грузии Михаила Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в Грузии в уголовных преступлениях.