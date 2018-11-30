В ЛНР опасаются, что Киев готовит провокацию у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева считает, что командование украинских силовиков может готовить военную провокацию у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики планируют в декабре начать наступление в районе Новоазовска с целью выйти на границу с Россией, для этого они стягивают в Донбасс артиллерийские системы, в том числе и РСЗО "Град".

"Ситуация вдоль линии соприкосновения остается очень сильно напряженной. На сегодняшний день в районе Авдеевки была выявлена и зафиксирована концентрация вооруженных сил Украины. Подозреваем, что планируется очередная военная провокация", — заявила Кобцева в пятницу журналистам на брифинге.

Она подчеркнула, что Луганская и Донецкая народные республики неоднократно обращались к Киеву с призывом отказаться от любых силовых действий соблюдать минские договоренности. "И мы готовы идти на компромиссы и вести диалог с украинской стороной (в рамках минских договоренностей, — ред.)", — уточнила представитель ЛНР.